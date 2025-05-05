Тренировка бойцов из КНДР на российском полигоне попала на видео

Военные из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) тренируются на российском полигоне. Кадры подготовки опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

В ролике показали военных КНДР, которые обучаются рукопашному бою по обезвреживанию противника с холодным оружием.

«Северокорейские солдаты и офицеры повышают эти навыки и самостоятельно, что в дальнейшем позволяет не только применять хорошо отработанные приемы в бою, но и дает им выносливость, силу и ловкость, которые столь необходимы каждому военнослужащему», — говорится в сообщении.

Уточняется, что видео сняли уже после освобождения Курской области.

В конце апреля российский военный с позывным «Кондрат» рассказал, с какими сложностями столкнулись бойцы ВС РФ при взаимодействии с северокорейскими военными под Курском. По словам «Кондрата», сложнее всего бойцам из КНДР было объяснить тактику наступления. Они хотели наступать «красиво», большими силами, и их было очень сложно от этого отговорить, подчеркнул российский боец.

Еще одной проблемой был языковой барьер, но северокорейские военные быстро решили эту проблему, освоив русский разговорник из двух десятков слов. После этого бойцы из КНДР могли тренироваться без переводчика.

Ранее появилось видео, как бойцы ВС РФ и КНДР обнялись после освобождения Суджи.