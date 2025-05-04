Индия захотела лишить Пакистан воды

Индия приостановила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном. Об этом агентству PTI сообщил его источник.

По данным источника, аналогичные меры страна планирует принять на плотине Кишанганга на реке Джелам. По словам собеседника агентства, расположенные там гидроэлектростанции — Баглихар в Рамбане в Джамму и Кишанганга в северном Кашмире — позволяют Индии регулировать время сброса воды.

Агентство уточняет, что использование плотин Баглихар и Кишанганга давно является предметом разногласий между Индией и Пакистаном. Исламабад уже обращался в арбитраж Всемирного банка по вопросу первой плотины, тогда как вторая подвергалась юридическому и дипломатическому контролю из-за того, что она может воздействовать на уровень воды в реке Нилум на пакистанской территории.

Раньше между Индией и Пакистаном действовал договор о водах Инда 1960 года о распределении водных ресурсов. По документу, Исламабад получил контроль над самим Индом и его притоками Чинабом и Джеламом. При этом Индия по договору может использовать их воду для орошения прилегающих полей и для нужд жителей прилегающих районов. Нью-Дели в свою очередь получил полный контроль над реками Беас, а также Рави и Сатледж.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее Пакистан испытал дальнобойную ракету