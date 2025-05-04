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Пакистан испытал дальнобойную ракету

Bloomberg: Пакистан испытал дальнобойную ракету на фоне напряженности с Индией
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

Пакистан осуществил испытательный пуск ракеты большой дальности на фоне растущей напряженности в отношениях с Индией. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на пакистанских военных.

«Запуск ракеты класса «земля-земля» Abdali был направлен на обеспечение оперативной готовности войск и проверку ключевых технических параметров. Учения провели в рамках проверки навигационной системы оружия и характеристик маневренности», — сказано в сообщении.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

СМИ сообщали, что ответственность за атаку взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления». Последняя связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России).

На этом фоне власти Индии объявили о высылке из страны всех граждан Пакистана. Более того, 29 апреля на границе двух государств произошла перестрелка между индийскими и пакистанскими военнослужащими. С того момента напряженность в отношениях между Нью-Дели и Исламабадом только продолжила нарастать.

Ранее во Франции заявили, что только Россия сможет примирить Индию и Пакистан.

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Конфликт Индии и Пакистана
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