ВСУ нанесли ракетные удары по Курску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курск ракетами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители сообщили о нескольких взрывах и пожаре в районе улицы Широкой.

По данным источника, инцидент произошел днем 2 мая. Очевидцы пишут, что слышали как минимум два мощных хлопка, после чего началось возгорание. О точных масштабах разрушений и наличии пострадавших пока не сообщается.

1 мая житель Курской области пострадал во время атаки дронов Вооруженных сил Украины в селе Званное.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских формирований.

30 апреля Путин заявил, что остатки бойцов ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации.

Как сообщило Минобороны РФ, на территории приграничных районов Сумской области Украины продолжается создание «полосы безопасности».

Ранее на уничтоженных в Курской области военных ВСУ нашли нацистскую символику.