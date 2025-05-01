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ВСУ атаковали село Званное в Курской области

Хинштейн: при атаке дронов ВСУ на курское село пострадал мужчина
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Житель Курской области пострадал во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Званное. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Мужчина 1961 года рождения получил термические ожоги I и II степени рук и голени», — рассказал Хинштейн.

Он добавил, что пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Хинштейн уточнил, что вместе с мужчиной в доме, по которому был произведен удар, находилась супруга. К счастью, она не пострадала.

Глава Курской области отметил, что в результате атаки дронов ВСУ также был разрушен жилой дом и повреждено здание Дома культуры в селе.

Хинштейн напомнил жителям Курской области, что из соображений безопасности въезд в некоторые населенные пункты сейчас ограничен. По его словам, враг не оставляет попыток разрушить инфраструктуру региона и навредить мирным жителям.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских формирований.

30 апреля Путин заявил, что остатки бойцов ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации.

Ранее было названо число жертв среди мирных жителей Курской области с начала вторжения украинских войск.

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Атаки на Курскую область
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