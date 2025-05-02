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ВС России продолжают создание «полосы безопасности» в Сумской области

МО: ВС РФ продолжают создание полосы безопасности в Сумской области Украины
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Юрий Войткевич/РИА Новости

На территории приграничных районов Сумской области Украины продолжается создание «полосы безопасности». Об этом сообщило министерство обороны РФ в еженедельной сводке.

В оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» завершили разгром формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Последним населенным пунктом региона, вернувшимся под контроль России, стало село Горналь. Российские военные взяли его под контроль в ходе активных наступательных действий на этом направлении.

О завершении операции по освобождению Курской области начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 26 апреля. По словам российского лидера, на территории региона остались разрозненные группы противника, которые попросили свое командование об эвакуации. Путин отметил, что украинским военным предложили сложить оружие и сдаться.

Ранее появились кадры освобождения от ВСУ последнего села в курском приграничье.

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