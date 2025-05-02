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На уничтоженных в Курской области военных ВСУ нашли нацистскую символику

РИА: нацистская символика найдена на уничтоженных в Курской области военных ВСУ
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Reuters

Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса нашли у ликвидированных в Курской области украинских военнослужащих и иностранных наемников шевроны с нацистской символикой. Об этом рассказал РИА Новости офицер группировки войск «Север» с позывным «Витязь».

Он добавил, что в Горнале Курской области было захвачено значительное количество тяжелого стрелкового вооружения производства стран НАТО.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

30 апреля Путин сообщил, что остатки военнослужащих ВСУ сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.

Также российский лидер заявил, что освобождение региона от украинских оккупантов создало условия для успешных действий на других направлениях фронта.

Ранее сообщалось, что в курском приграничье осталось до взвода солдат ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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