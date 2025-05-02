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Военный аналитик оценил вероятность размещения войск КНДР на границе РФ

Военный аналитик Норин: размещение войск КНДР на границе РФ маловероятно
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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Размещение войск Северной Кореи на границе России маловероятно, поскольку их участие в операции по освобождению Курской области преследовало иные задачи. Таким мнением поделился историк, военный аналитик Евгений Норин в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, КНДР направила свои силы в российский регион, чтобы дать своим военным опыт в современных боевых действиях. При этом Норин отметил, что эти войска не были слишком большими по численности.

«В чем шлягер для корейского командования здесь будет, если они будут просто стоять вдоль границы и ожидать противника?» — заявил аналитик.

Однако он подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР в рамках договора о стратегическом партнерстве взаимовыгодно и имеет важное значение в контексте украинского конфликта. Эксперт отметил, что Северная Корея помогает РФ боеприпасами, военными материалами и частично вооружением.

До этого стало известно, что в операции по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали военные КНДР.

Президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских бойцов за оказанную помощь, отметив высокий уровень их подготовки.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в случае необходимости РФ также готова оказать КНДР военную помощь.

Ранее военкор рассказал, как военным РФ и КНДР удалось обвести Запад вокруг пальца.

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