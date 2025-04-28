Военкор рассказал, как военным РФ и КНДР удалось обвести Запад вокруг пальца

Российским спецслужбам мастерски удалось скрыть участие бойцов КНДР в боях за Курскую область. На это обратил внимание военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

«Никто не заметил важную деталь. Президент [России Владимир Путин] поблагодарил Северную Корею, но это не самое интересное. Самое интересное — как удалось скрыть наличие корейцев на ЛБС (линии боевого соприкосновения. — «Газета.Ru») и их участие в боях. А вот это работа спецслужб на твердую «пятерочку», — написал военкор.

По словам журналиста, в сети до освобождения Курской области не появилось ни одного кадра, на котором можно увидеть северокорейских военных. На Западе хоть и появлялись различные слухи, однако подтверждения им не было.

Стешин отметил, что подобная скрытность стала возможна благодаря железной дисциплине бойцов КНДР. Военкор указал на то, что военные не стремились показать каждое свое действие в соцсетях, именно это позволило им сохранить участие в боевых действиях в тайне.

26 апреля президент России Владимир Путин объявил о полном освобождении Курской области и поблагодарил бойцов РФ, которые вытолкнули врага с российской территории.

Глава государства также выразил благодарность военным КНДР, которые помогли ВС РФ освободить регион от украинских оккупантов. Путин заявил о героизме и высоком уровне подготовки северокорейских бойцов.

Ранее лидер Северной Кореи передал боевой привет армии и народу России.