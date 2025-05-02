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Десантник рассказал о ситуации с ВСУ в Курской области

ТАСС: в курском приграничье осталось до взвода солдат ВСУ, они разрознены
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Gleb Garanich/Reuters

В Курской области осталось до взвода, до 45 человек, военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), все они разрознены. Об этом сообщил командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск с позывным Баркас, передает ТАСС.

По его словам, украинские военные оказывают лишь очаговое сопротивление в приграничных районах, которые российские бойцы не воспринимают всерьез.

«Работаем планово. Выявление противника, нанесение ему огневого поражения, доразведка, опять нанесение огневого поражения и заход уже для зачистки блиндажей, позиций и всего остального, — добавил рассказал Баркас.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее в ВС РФ высмеяли заявление Украины об «организованном выводе» ВСУ из Курской области.

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