Российский военкор заявил, что атака на Алешки — разогрев перед перемирием

Военкор Сладков назвал удар ВСУ по рынку в Алешках разогревом перед перемирием

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Алешках Херсонской области представляет собой разогрев перед перемирием. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Бить по мирному украинскому населению считаю преступным. А вот по тому, кто отдал приказ, с громким и доступным объяснением своих действий считаю необходимым»‎, — написал он.

По его словам, российскую сторону «‎разогревают перед нашим же перемирием»‎.

До этого четверых пострадавших в результате удара украинской армии по рынку в Алешках Херсонской области направили в больницу в Скадовске, но один из них скончался в пути.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о гибели семи человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные атаковали территорию рынка с помощью беспилотников.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Предыдущее перемирие лидер РФ объявлял на Пасху.

Ранее Сальдо заявил, что дроны ВСУ продолжают летать над Алешками, затрудняя эвакуацию раненых.