Еще один пострадавший при атаке ВСУ на Алешки скончался по дороге в Скадовск

РИА Новости: четверых пострадавших при атаке на Алешки направили в Скадовск

Четверых пострадавших в результате удара украинской армии по рынку в Алешках Херсонской области направили в больницу в Скадовске, но один из них скончался в пути. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о гибели семи человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные атаковали территорию рынка с помощью беспилотников.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник назвал случившееся преднамеренным актом покушения на мирных жителей.

Ранее Сальдо заявил, что дроны ВСУ продолжают летать над Алешками, затрудняя эвакуацию раненых.