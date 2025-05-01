Сальдо заявил, что дроны ВСУ продолжают летать над Алешками, затрудняя эвакуацию раненых

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают летать над городом Херсонской области, затрудняя эвакуацию пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Владимира Сальдо, сообщает ТАСС.

«‎Среди раненых — мужчины и женщины разного возраста, есть тяжелые. В небе продолжают кружить вражеские БПЛА, повторные удары затрудняют эвакуацию. Несмотря на угрозу, медики, бойцы и сотрудники МЧС продолжают спасать людей», — сказал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что еще как минимум семь жителей спасти не удалось.

Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

29 апреля ребенок 2013 года рождения подорвался на боеприпасе в селе Масловка в Новокаховском городском округе Херсонской области. Как рассказал глава районной администрации Виталий Гура, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него рваные раны конечностей и головы. Медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в Херсонской области при атаке дронов ВСУ пострадали сотрудники пожарной части.