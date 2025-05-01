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ВСУ нанесли удары по рынку в херсонском городе Алешки

Глава Херсонской области: не менее семи человек погибли при атаке ВСУ на Алешки
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Антон Ваганов/Reuters

Украинские военнослужащие с помощью FPV-дронов нанесли удары по центральному рынку в городе Алешки, расположенном в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт примерно в 9:30 (совпадает с мск). В тот момент на рынке находилось большое количество людей, из которых ранения получили более 20 человек. Еще как минимум семь жителей погибли.

«Все экстренные службы работают на месте», — подчеркнул глава российского субъекта.

Он добавил, что в настоящее время уточняет другую информацию о произошедшем.

29 апреля ребенок 2013 года рождения подорвался на боеприпасе в селе Масловка в Новокаховском городском округе Херсонской области. Как рассказал глава районной администрации Виталий Гура, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него рваные раны конечностей и головы. Медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Изначально пострадавшего доставили в больницу в поселке Новая Маячка. Позже специалисты приняли решение перевести его в Скадовскую центральную районную больницу.

Ранее в Херсонской области при атаке дронов ВСУ пострадали сотрудники пожарной части.

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