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Украинцы стали меньше донатить ВСУ

Mash: украинцы стали меньше донатить ВСУ с начала курской авантюры
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украинцы стали меньше донатить Вооруженным силам Украины (ВСУ) с начала курской авантюры. Об этом сообщает Mash.

По информации сразу нескольких крупных волонтеров, доходы от пожертвований снизились в среднем на 40% за последние месяцы.

Сложившаяся ситуация связана с успехами российской армии, а также мошенническими кейсами, ведь донаты украинцев нередко превращались в новые квартиры и машины тех, кто собирал пожертвования для военных ВСУ.

Об окончании операции по освобождению Курской области президенту РФ Владимиру Путину доложили 26 апреля. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, это позволит активизировать расследование преступлений украинских военных на территории региона.

До этого в интернете нашли крупнейший в СНГ портал с педофилами, донатившими ВСУ.

Ранее на Украине сообщили о стремительном наступлении российских войск на Сумы.

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