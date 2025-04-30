На Украине сообщили о стремительном наступлении ВС РФ на Сумы

Подразделения Вооруженных сил России стремительно наступают на Сумы из-за близости города к российское границе, заявил в беседе с агентством «Укринформ» спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Фактически просто сам населенный пункт [Сумы], к сожалению, не так далеко от границы с Россией. <...> Фактически пешком эти группы по несколько человек пытаются перейти линию границы, чтобы углубиться, закрепиться», — рассказал Демченко.

По его словам, ВС РФ применяют тактику штурма малыми группами, которая привела к успешному занятию позиций в Басовке и Журавке.

29 апреля стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Сумскую область резервы, в том числе из Запорожской области.

Отмечается, что ряд подразделений 21-й и 67-й отдельных механизированных бригад ВСУ перестали быть боеспособными на севере Сумской области и в Краснопольском районе. В 67-й бригаде сменился командир, эту должность занял сын бывшего главы генерального штаба ВСУ Александр Шаптала. На этом фоне украинскому командованию пришлось перебрасывать резервы.

Ранее военкоры рассказали о наступлении российских войск в ДНР.