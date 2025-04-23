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Обнаружен крупнейший в СНГ портал с педофилами, донатившими ВСУ

Mash: в интернете нашли нашли крупнейший в СНГ портал с педофилами
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Pixabay

В интернете обнаружили портал, на котором педофилы со своими единомышленниками обсуждали домогательства в отношении детей. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, пользователи создали множество тем, в том числе и по городам и регионам, в которых делились контентом неподобающего характера, связанным с детьми.

Помимо этого, они рассказывали о местах, где проще надругаться над ребенком и как незаметно прикасаться к ребенку представителям разных профессий.

Как сообщает Telegram-канал, на одной из страниц сайта есть ссылка на сбор пожертвований для Вооруженных сил Украины. Также владельцы поддерживают работу сайта с помощью донатов пользователей.

Администраторы защитили портал таким образом, что найти его в обычном поиске нельзя.

По данным Mash, их источник уже обратился в правоохранительные органы с просьбой заблокировать ресурс.

Ранее в Рязани иностранцу, заставившему 15 девочек участвовать в съемках неподобающего контента, вынесли приговор.

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