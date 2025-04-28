Россия активизирует следственные мероприятия по расследованию преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области благодаря освобождению региона. Соответствующее заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

По словам дипломата, Следственный комитет России уже собрал показания мирных жителей, которые пережили присутствие ВСУ в российском регионе.

«Эти расследования будут проведены, и мир получит подтвержденные данные о реальных преступлениях ВСУ на территории Курской области», - отметил посол.

Уже сейчас, подчеркнул Мирошник, российские власти имеют в своем распоряжении предварительные данные о зверствах украинских военных в отношении жителей Русского Поречного, Малой Локни, Черкасского Поречного, Махновки и ряда других населенных пунктов.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее военкор Пегов рассказал подробности о действиях бойцов КНДР в Курской области.