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Прилепин заявил, что бойцы из Северной Кореи предпочитали смерть плену

Писатель Прилепин: бойцы КНДР предпочитали взрывать себя, а не сдаваться в плен
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Alexander Zemlianichenko/AP

Военные из КНДР предпочитали взрывать себя, а не сдаваться в плен бойцам Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в интервью Aif.ru рассказал писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин.

26 апреля президент России Владимир Путин объявил о полном освобождении Курской области и поблагодарил военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые вытолкнули врага с российской территории.

Глава государства также выразил благодарность бойцам из КНДР, которые помогли ВС РФ освободить регион от украинских оккупантов. Путин заявил о героизме и высоком уровне подготовки северокорейских бойцов.

28 апреля в Северной Корее официально подтвердили участие своих военных в боевых действиях со стороны России в рамках договора о стратегическом партнерстве.

В этот же день лидер КНДР Ким Чен Ын назвал участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области «священной миссией».

Ранее военкор рассказал, как военным РФ и КНДР удалось обвести Запад вокруг пальца.

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