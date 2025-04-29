ВСУ объяснили потерю истребителя человеческим фактором

Вооруженные силы Украины потеряли истребитель Су-27 из-за ошибки человека. Об этом заявил глава штабного фонда бригады Олег Петренко, передает ТАСС.

Самолет был «утрачен» во время отражения атаки беспилотников на Черкассы. Пилот истребителя спасся, он успел катапультироваться.

«Жаль, что такое событие случилось, что мы утратили Су-27. Мы такой роскоши не можем себе позволить», — рассказал Петренко.

Подробностей о произошедшем он не сообщил.

До этого в министерстве обороны России заявили, что украинский беспилотник был сбит. Отмечается, что системы противовоздушной обороны России (ПВО) за сутки уничтожили семь управляемых авиационных бомб JDAM и 189 беспилотников. При этом «‎Военный обозреватель» сообщал, что украинский Су-27 мог быть сбит своей ПВО.

10 марта в Минобороны РФ сообщили, что ВС России сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. В ходе воздушного боя украинский истребитель сбили средства противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.

Ранее появилось видео устройства для пуска ракет США с украинского Су-27.