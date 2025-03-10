ВС России за прошлые сутки сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ежедневной сводке ведомства говорится, что украинский истребитель сбили в воздушном бою средства противовоздушной обороны.

Кроме того, за сутки удалось сбить пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 50 беспилотников, добавили в Минобороны.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска продвигаются в направлении серьезного укрепленного района Вооруженных сил Украины (ВСУ) — населенного пункта Богатырь на юге Донецкой народной республики. По его словам, сейчас бои между российскими и украинскими подразделениями идут в населенном пункте Вольное Поле.

Также сообщалось, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Константинополь. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ и морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив в ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении мостов ВСУ в Курской области.