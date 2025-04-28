«ВО»: Украинский Су-27 мог быть сбит своей ПВО

Истребитель Су-27 Воздушных сил Украины (ВСУ) мог быть сбит украинской системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал «‎Военный обозреватель».

«Предположительно, самолет был сбит огнем украинской же ПВО», — говорится в сообщении.

До этого стало известно о том, что украинские силы лишились Су-27 при отражении атаки российских дронов. Пилот выжил, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Причины случившегося выясняет специальная комиссия, писал Telegram-канал «Политика страны»‎.

В начале апреля в сети появилось видео, демонстрирующее адаптацию американских управляемых ракет AGM-88 HARM для применения на украинских истребителях Су-27. Ролик опубликовал эксперт по боевой авиации Алексей Воевода. Он продемонстрировал устройство, позволяющее интегрировать ракеты западного производства в системы подвески советских самолетов.

Устройство представляет собой многокомпонентную систему, включающую в себя штатное авиационное пусковое устройство (АПУ) HARM и универсальный переходник западного производства, обеспечивающий крепление к стандартному пилону под крылом Су-27.

Ранее стало известно о потере ВСУ техники на $7,8 млрд в Курской области.