Российские военные сбили украинский самолет Су-27

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили самолет Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерство обороны России.

«ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также заявили, что системы ПВО за сутки уничтожили семь управляемых авиационных бомб JDAM и 189 беспилотников.

10 марта в Минобороны РФ сообщили, что ВС России сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. В ходе воздушного боя украинский истребитель сбили средства противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.

3 февраля стало известно, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что сбитый украинский истребитель «поверг в уныние» летчиков ВСУ.

Ранее на Украине заявили, что F-16 трудно соревноваться с российскими самолетами.