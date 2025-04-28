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Российские военные назвали отличительные черты бойцов из КНДР

В «Востоке» заявили о механистичности и фатализме в действиях бойцов КНДР
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Korean Central News Agency/Korea News Service/AP

В батальоне «Восток» отметили механистичность и фатализм в действиях бойцов КНДР, которые принимали участие в контрнаступлении в Курской области. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале подразделения.

Там сообщили, что у бойцов из Северной Кореи были проблемы с коммуникацией при выстраивании взаимодействия с российскими военными, однако у них не было проблем с исполнительностью.

«Кто видел корейцев в деле во время курского контрнаступления, отмечают некоторую механистичность их действий. Как-будто механизм, не считающийся с потерями, активировался командой «вперед» и двигался, пока не заканчивался завод», — заявили в батальоне.

Там отметили, что подразделения КНДР штурмовали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) волнами.

«Едва захлебывалась одна волна — начиналась вторая с той же методичностью и отчасти фатализмом», — подчеркнули в «Востоке».

Новость дополняется.

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