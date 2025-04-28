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Сенатор предложила включить освобождение Курской области в учебники и ЕГЭ

Сенатор Косихина предложила включить освобождение Курской области в ЕГЭ
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенатор Наталия Косихина предложила внести операцию по освобождению Курской области от ВСУ в учебники истории и включить в экзаменационные вопросы ЕГЭ. Об этом она заявила в комментарии ТАСС.

По словам Косихиной, операция «Поток» стала примером героизма российских военных, партизан, добровольцев и местных жителей. Она подчеркнула, что молодое поколение должно знать о подвигах защитников страны.

«Курская операция должна войти не только в учебники, но и в вопросы ЕГЭ по истории. Мужество наших солдат заслуживает вечной памяти», — отметила сенатор.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Он добавил, что план Украины, рассчитывавшей благодаря вторжению в регион сорвать наступление РФ в Донбассе, провалился. Герасимов также подтвердил участие военных КНДР в боях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ким Чен Ын назвал участников операции в Курской области героями.

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