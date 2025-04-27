Путин поговорил с главой Генштаба в закрытом режиме

Путин поговорил с Герасимовым после его доклада по освобождению Курской области

Президент России Владимир Путин после завершения публичной части доклада начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова сообщил, что еще переговорит с ним. Беседа проходила в закрытом режиме, сообщил журналист телеканала «Россия 1» в своем Telegram-канале.

«Мы сейчас еще переговорим»‎, — сказал президент Герасимову.

Накануне Герасимов сообщил, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины населенный пункт Горналь в Курской области. Глава Генштаба доложил главе государства, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена. Путин высоко оценил действия подразделений Вооруженных Сил РФ, проявивших эффективность в ходе операций на территории Курской области.

Герасимов в докладе российскому лидеру также сообщил, что потери украинской армии в Курской области составили более 76 тыс. человек. Глава Генштаба добавил, что ВСУ потеряли более 7,7 тыс. единиц военной техники.

Ранее Герасимов рассказал о выявлении одиночных бойцов ВСУ в Курской области.