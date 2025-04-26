Глава Генштаба ВС РФ раскрыл потери ВСУ в Курской области

Герасимов: ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тыс. военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях в Курской области более 76 тыс. военнослужащих. Об этом заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе российскому президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Общие потери формирований ВСУ составили более 76 тыс. человек. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше», — сказал Герасимов.

Глава Генштаба добавил, что ВСУ потеряли более 7,7 тыс. единиц военной техники.

В свою очередь Путин заявил, что Киев понес огромные потери, которые отразятся на линии фронта.

Также Герасимов доложил главе государства, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины завершена.

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов посетил группировку войск «Курск» и заслушал доклады командования о действиях по уничтожению ВСУ.

Ранее Алаудинов назвал сложной ситуацию в Курской и Белгородской областях.