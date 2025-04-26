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Герасимов рассказал о выявлении одиночных бойцов ВСУ в Курской области

Герасимов: в Курской области выявляют бойцов ВСУ, пытающихся укрыться
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются укрыться. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории», — сообщил Герасимов.

26 апреля Герасимов доложил Путину о полном завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

По словам главы Генштаба ВС РФ, наиболее активная фаза боев за Курскую область началась 6 марта, а после операции «Труба», когда российские бойцы под землей проползли 15 км в тыл противника, оборона ВСУ в регионе и вовсе рухнула.

Путин заявил, что освобождение Курской области позволит войскам ВС РФ продолжить продвижение на других участках фронта, а также «приближает разгром неонацистского режима».

Ранее глава Герасимов раскрыл потери ВСУ в Курской области.

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