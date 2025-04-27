Путину доложили о ситуации в Курской области после освобождения

Путину доложили, что оставшихся бойцов ВСУ в Курской области скоро уничтожат

Все одиночные и разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшиеся в Курской области, будут уничтожены. Об этом врио командира 810-й бригады морских пехотинцев доложил президенту России Владимиру Путину в репортаже Первого канала.

«Товарищ верховный главнокомандующий, <...> в ближайшее время все одиночные и разрозненные группы противника будут уничтожены», — заявил военный.

Он отметил, что на данный момент российские военные полностью взяли под контроль село Горналь, ведется зачистка населенного пункта, а также лесных массивов от оставшихся там украинцев.

26 апреля глава Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов сообщил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

Он отметил, что сейчас в регионе проводятся мероприятия по выявлению одиночных украинских бойцов, пытающихся укрыться от военных ВС РФ.

27 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что после освобождения Курской области российская армия продолжает громить врага на других направлениях.

Ранее глава Генштаба ВС РФ заявил о переломном моменте в ходе боев за Курскую область.