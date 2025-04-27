Вооруженные силы (ВС) России после освобождения Курской области продолжают громить украинскую армию на других направлениях. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях», — написал политик.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских оккупантов.

По его словам, на данный момент в регионе проводятся мероприятия по выявлению одиночных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются укрыться.

Глава государства отметил, что разгром ВСУ в Курской области создает условия для дальнейшего продвижения российской армии на других важных участках фронта, а также приближает ВС РФ к полному «разгрому неонацистского режима».

Ранее глава Генштаба ВС РФ заявил о переломном моменте в ходе боев за Курскую область.