Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев рассказал о действиях армии РФ после освобождения Курской области

Медведев: ВС РФ продолжают громить врага после освобождения Курской области
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России после освобождения Курской области продолжают громить украинскую армию на других направлениях. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях», — написал политик.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских оккупантов.

По его словам, на данный момент в регионе проводятся мероприятия по выявлению одиночных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются укрыться.

Глава государства отметил, что разгром ВСУ в Курской области создает условия для дальнейшего продвижения российской армии на других важных участках фронта, а также приближает ВС РФ к полному «разгрому неонацистского режима».

Ранее глава Генштаба ВС РФ заявил о переломном моменте в ходе боев за Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами