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Глава Генштаба ВС РФ заявил о переломном моменте в ходе боев за Курскую область

Герасимов: при операции с трубой в Курской области оборона ВСУ рухнула
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Вадим Савицкий/РИА Новости

Наиболее активная фаза операции по освобождению Курской области началась 6 марта, а после успешной операции российских военных под названием «Труба», когда они продвигались в тыл противника по подземному газопроводу, оборона ВСУ и вовсе рухнула. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, пишет ТАСС.

«Начался хаотичный отход, за пять дней площадь вклинения уменьшилась в 2,5 раза», — заявил Герасимов.

Операция «Труба» началась 8 марта, в ней приняли участие более 800 бойцов Вооруженных сил (ВС) России. Они двигались по подземному газопроводу 15 километров в тыл ВСУ, вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли внезапный удар.

9 марта российские войска смогли полностью освободить промзону города и начали решительно выбивать противника из российского региона.

26 апреля Герасимов доложил Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена.

Ранее глава Генштаба ВС РФ раскрыл потери ВСУ в Курской области.

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