Несколько человек ранены после обстрела ВСУ Горловки

Приходько: пять человек пострадали при обстреле Горловки ВСУ

После обстрела Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали пять человек. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«‎Количество раненых в результате украинской вооруженной горловчан увеличилось до пяти», — говорится в сообщении.

До этого глава города сообщал о трех получивших ранения. Приходько уточнил, что речь идет об артобстреле жилого массива «Комсомолец».

Накануне Приходько рассказал, что двое мирных жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка, получили ранения в результате удара ВСУ. 22 апреля в Горловке детонировал украинский суббоеприпас типа «колокольчик». В результате пострадала местная жительница, рассказал мэр города. В каком состоянии находилась женщина, Приходько не уточнил.

16 апреля украинский беспилотник атаковал административный центр ДНР. Удару подвергся Буденновский район Донецка, где пострадала семилетняя девочка. По словам главы региона Дениса Пушилина, медики оказали ребенку всю необходимую помощь.

Ранее в ДНР пенсионерка пострадала при детонации взрывоопасного предмета.