Семилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона на Донецк

Два человека пострадали в результате атак украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В результате удара беспилотника ВСУ по Буденновскому району Донецка ранения средней тяжести получила семилетняя девочка. В поселке Еленовка из-за взрыва пострадал 39-летний сотрудник «Железных дорог Новороссии». Отмечается, что обоим пострадавшим оказывают медпомощь.

Помимо прочего, атаки украинской армии повредили три жилых дома и автомобиль в Донецке и Горловке. Всего за сутки ВСУ атаковали более 10 раз, применяя артиллерию и беспилотники.

Также 16 апреля украинские дроны ударили по поселку Красная Яруга и селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Среди пострадавших — мужчина, которого госпитализировали с минно-взрывной травмой. Также ранения получил водитель. Его увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями.

Ранее власти Херсонской области обвинили ВСУ в целенаправленных атаках на энергетиков.