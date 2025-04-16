Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона на Донецк

Беспилотник ВСУ ранил семилетнюю девочку в Донецке
close
Gleb Garanich/Reuters

Два человека пострадали в результате атак украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В результате удара беспилотника ВСУ по Буденновскому району Донецка ранения средней тяжести получила семилетняя девочка. В поселке Еленовка из-за взрыва пострадал 39-летний сотрудник «Железных дорог Новороссии». Отмечается, что обоим пострадавшим оказывают медпомощь.

Помимо прочего, атаки украинской армии повредили три жилых дома и автомобиль в Донецке и Горловке. Всего за сутки ВСУ атаковали более 10 раз, применяя артиллерию и беспилотники.

Также 16 апреля украинские дроны ударили по поселку Красная Яруга и селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Среди пострадавших — мужчина, которого госпитализировали с минно-взрывной травмой. Также ранения получил водитель. Его увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями.

Ранее власти Херсонской области обвинили ВСУ в целенаправленных атаках на энергетиков.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами