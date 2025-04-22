Жительница Горловки ранена из-за подрыва на украинском суббоеприпасе

Жительница Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадала из-за подрыва украинского суббоеприпаса типа «‎колокольчик», сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие детонации суббоеприпаса ВФУ типа «колокольчик» ранена мирная жительница Горловки», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских войск пострадали четыре человека.

Накануне украинская армия нанесла удар по трассе Томаровка — Красная Яруга в Белгородской области с помощью FPV-дрона. В результате получил ранение мужчина.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, за время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировано 4,9 тысячи нарушений. По данным ведомства, ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Ранее военкор рассказал, как удачливый боец ВС РФ выжил после удара дрона ВСУ.