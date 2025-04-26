Два жителя ДНР пострадали в результате атак украинской армии

Приходько: двое жителей Дзержинска в ДНР ранены при ударе ВСУ

Двое мирных жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка в ДНР, получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка», — говорится в сообщении.

22 апреля в Горловке детонировал украинский суббоеприпас типа «колокольчик». В результате пострадала местная жительница, рассказал мэр города. В каком состоянии находилась женщина, Приходько не уточнил.

16 апреля украинский беспилотник атаковал административный центр ДНР. Удару подвергся Буденновский район Донецка, где пострадала семилетняя девочка. По словам главы региона Дениса Пушилина, медики оказали ребенку всю необходимую помощь.

В тот же день в донецком поселке Еленовка произошел взрыв, из-за чего ранения получил 39-летний сотрудник «Железных дорог Новороссии». Ему понадобилась медицинская помощь.

Ранее в ДНР пенсионерка пострадала при детонации взрывоопасного предмета.