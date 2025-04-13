В ДНР пенсионерку ранило при детонации взрывоопасного предмета

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о ранении жительницы поселка Александровка, которая пострадала при детонации взрывоопасного предмета.

По словам чиновника, 62-летняя женщина получила ранение средней степени тяжести, медики оказывают ей помощь.

Пушилин добавил, что днем ВСУ ударили высокоточной ракетой по Киевскому району Донецка. В результате атаки были повреждены два дома, школа-интернат, три административных здания, два института и автосалон.

«Повреждения получили два жилых домостроения и автомобиль в Центрально-Городском районе и объект гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки», — говорится в посте.

До этого чиновник рассказал, что в ДНР российские войска продвинулись на Константиновском направлении. Это произошло западнее поселков Александрополь и Пантелеймоновка. Продвижение происходит «достаточно широким фронтом».

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