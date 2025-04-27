Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одессе зафиксировали несколько взрывов

Мэр Одессы Труханов сообщил о нескольких взрывах в городе
close
Игорь Маслов/РИА Новости

Несколько взрывов произошло в городе Одессе на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Какие-либо подробности в материале не уточняются.

При этом информацию о взрывах подтвердил мэр населенного пункта Геннадий Труханов. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале, призвав местных жителей укрыться в безопасных местах.

В ночь на 26 апреля в Киеве объявили воздушную тревогу.

Позже на юго-востоке украинской столицы зафиксировали крупный пожар. По данным местного издания «Страна.ua», огонь распространился в районе завода «Буревестник». Последний является одним из предприятий военно-промышленного комплекса страны. Что именно послужило причиной для возгорания, остается неизвестным.

25 апреля в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) на юго-востоке Украины раздались звуки взрывов. Однако сообщившее об этом издание «Общественное» не привело никаких подробностей.

24 апреля несколько взрывов произошло в Киеве. Как писал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», Вооруженные силы РФ нанесли по украинской столице комбинированный удар с применением беспилотников и ракетных комплексов.

Ранее один из городов на Украине оказался обесточен после налета дронов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами