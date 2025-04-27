В Одессе зафиксировали несколько взрывов

Мэр Одессы Труханов сообщил о нескольких взрывах в городе

Несколько взрывов произошло в городе Одессе на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Какие-либо подробности в материале не уточняются.

При этом информацию о взрывах подтвердил мэр населенного пункта Геннадий Труханов. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале, призвав местных жителей укрыться в безопасных местах.

В ночь на 26 апреля в Киеве объявили воздушную тревогу.

Позже на юго-востоке украинской столицы зафиксировали крупный пожар. По данным местного издания «Страна.ua», огонь распространился в районе завода «Буревестник». Последний является одним из предприятий военно-промышленного комплекса страны. Что именно послужило причиной для возгорания, остается неизвестным.

25 апреля в городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) на юго-востоке Украины раздались звуки взрывов. Однако сообщившее об этом издание «Общественное» не привело никаких подробностей.

24 апреля несколько взрывов произошло в Киеве. Как писал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», Вооруженные силы РФ нанесли по украинской столице комбинированный удар с применением беспилотников и ракетных комплексов.

Ранее один из городов на Украине оказался обесточен после налета дронов.