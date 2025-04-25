В Днепре произошли взрывы

В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

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В пятницу в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ в период с 19 по 25 апреля нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине. По информации ведомства, удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов.

Также целями стали места производства дронов и площадки, на которых украинские военнослужащие испытывают оперативно-тактические ракеты. Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации иностранных наемников и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 апреля координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные уничтожили значительную часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, а также ударили по складу украинской армии с готовой продукцией, в том числе ракетами РСЗО.

Ранее ВС РФ поразили предприятие по выпуску оперативно-тактических ракет ВСУ.