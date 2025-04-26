В Киеве зафиксировали возгорание в районе военного завода

«Страна.ua»: пожар произошел в районе завода «Буревестник» в Киеве

Крупный пожар произошел в районе Осокорки на юго-востоке Киева. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В материале отмечается, что огонь распространился у завода «Буревестник». Последний является одним из предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

«Накануне [здесь] прозвучал взрыв», — подчеркнули журналисты.

Другие подробности о ситуации на месте происшествия пока не поступали.

Утром 26 апреля в Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны.

24 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военнослужащие в течение ночи нанесли мощный комбинированный удар по украинской столице. Целью стала железнодорожная инфраструктура. По информации журналистов, в Киеве произошло несколько взрывов. В ряде районов начались пожары, в том числе пламя охватило транспортные средства и постройки.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что удары по Киеву якобы наносились ракетами, собранными из американских комплектующих. При этом каких-либо доказательств глава государства не предоставил.

Ранее в подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошел взрыв на заводе «Мотор Сич».