Украинский город оказался обесточен

Несколько районов Полтавы оказались обесточены после налета дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На канале предположили, что целями атак были энергетические подстанции в городе.

Представители военной администрации Полтавской области сообщали о прилетах в Шевченковском и Подольском районах.

До этого в подконтрольном Украине городе Запорожье были обесточены более 15,6 тысячи абонентов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, в 2024 году ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

Ранее крыса обесточила школы, больницу и колесо обозрения в Бурятии.