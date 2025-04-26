В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и Хмельницкой области Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и Хмельницкой области Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В настоящее время воздушная тревога действует в Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Накануне в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошли взрывы. Позже стало известно о взрывах Харькове.

В министерстве обороны России 24 апреля сообщили, что Вооруженные силы РФ в период с 19 по 25 апреля нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине. По информации ведомства, в результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов.

Также целями стали места производства дронов и площадки, на которых украинские военнослужащие испытывают оперативно-тактические ракеты. Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации иностранных наемников и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВС России поразили завод в Киеве.