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В Киеве начались пожары после взрывов

«Военкоры Русской Весны»: в Киеве произошли взрывы
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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве произошли взрывы. Об этом  сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В публикации отмечается, что украинская столица находится под комбинированной атакой. После ракетного обстрела по Киеву ударили беспилотными летательными аппаратами.

Издание подчеркивает, что в Голосеевском районе горят автомобили и здания.

Накануне сообщалось, что несколько районов Полтавы оказались обесточены после налета дронов.

До этого в подконтрольном Украине городе Запорожье были обесточены более 15,6 тысячи абонентов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, в 2024 году ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.

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