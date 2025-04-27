РИА Новости: в ДНР на стороне Украины воевали наемники из Португалии

В боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) участвовали наемники из Португалии. Об этом рассказал командир 60 отдельного мотострелкового батальона ВС РФ с позывным «Миф» в беседе с РИА Новости.

По словам военного, он узнал об этом из перехваченных переговоров.

«В основном это были португальцы, потому что в некоторых моментах мы их слушали, знали, слышали речь, находили шеврон. 100% это были португальцы. Конкретно других, не знаю, ни американцев, никого не было, но португальцы были», — сказал «Миф».

До этого в «Ахмате» заявили, что число иностранных наемников в ВСУ уменьшилось. Командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал Апти Алаудинов рассказал, что украинская армия несет большие потери, восполняя их не самым качественным контингентом.

Недавно Алаудинов говорил, что бойцы спецназа «Ахмат» пленили солдата ВСУ, вышедшего из тюрьмы всего месяц назад, при этом пленный оказался ВИЧ-инфицированным.

До этого Алаудинов также сообщил, что бойцы ВСУ понесли страшные потери при попытке прорыва в Белгородскую область.

В свою очередь глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что украинские войска потеряли в боях в Курской области более 76 тыс. военнослужащих.

Ранее в Минобороны России рассказали о потерях ВСУ зоне ответственности «Центра».