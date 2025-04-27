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В «Ахмате» заявили, что число иностранных наемников в ВСУ уменьшилось

Алаудинов: число иностранных наемников, которые воюют в рядах ВСУ, сократилось
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Количество воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников сократилось, свидетельствуют данные разведки. Об этом рассказал ТАСС командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал Апти Алаудинов.

«Как раньше желающих [воевать за Украину], — такого наплыва иностранцев у них нет. У них очень тяжелая ситуация с набором бойцов», — сказал он.

Алаудинов добавил, что украинская армия несет большие потери, восполняя их не самым качественным контингентом.

Недавно Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» пленили солдата ВСУ, вышедшего из тюрьмы всего месяц назад, при этом пленный оказался ВИЧ-инфицированным.

До этого Алаудинов также сообщил, что бойцы ВСУ понесли страшные потери при попытке прорыва в Белгородскую область.

В свою очередь глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что украинские войска потеряли в боях в Курской области более 76 тыс. военнослужащих.

Ранее в Минобороны России рассказали о потерях ВСУ зоне ответственности «Центра».

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