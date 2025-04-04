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Алаудинов оценил потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Алаудинов назвал страшными потери ВСУ при прорыве в Белгородскую область
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире Первого канала заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли страшные потери при попытке прорыва в Белгородскую область.

По его словам, в общей сложности «ситуация достаточно-таки хорошая».

«Буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области. Сейчас все под контролем, эти участки зачищаются», — отметил он.

По его словам, противник «ежедневно несет просто страшные потери».

До этого Алаудинов заявил о невозможности прорыва Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области. По его словам, в регионе фиксируются подразделения ВСУ, которые ранее присутствовали на территории Курской области. Алаудинов отметил, что после вывода из Курской области эти подразделения были доукомплектованы и переброшены на границу с Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили технику НАТО на прорыв укреплений в Белгородской области.

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