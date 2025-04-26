Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 405 бойцов в зоне ответственности «Центра»

За минувшие сутки военные группировки войск «Центр» уничтожили до 405 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

По его словам, подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение скоплениям личного состава и техники трех механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Красноармейска, Сергеевки, Новопавловки, Зеленого Кута, Алексеевки, Удачного и Новониколаевки.

«Противник потерял до 405 военнослужащих, 7 автомобилей и 3 артиллерийских орудия», — сказал глава пресс-центра.

24 апреля координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные уничтожили значительную часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, а также ударили по складу украинской армии с готовой продукцией, в том числе ракетами РСЗО.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.