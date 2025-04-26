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Спецназ «Ахмат» взял в плен бойца ВСУ, который совсем недавно вышел из тюрьмы

Алаудинов: бойцы «Ахмата» пленили солдата ВСУ, вышедшего из тюрьмы месяц назад
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РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» пленили солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышедшего из тюрьмы всего месяц назад, при этом пленный оказался ВИЧ-инфицированным. Об этом ТАСС сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Один пленный буквально несколько дней назад был взят. Это военнослужащий 225-го полка, который комплектуется из заключенных. Он из тюрьмы вышел ровно месяц назад и без какой бы то ни было подготовки был сразу введен в штат этого полка и заброшен на данный участок», — рассказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что после допроса и обследования стало понятно, что пленный не только ВИЧ-инфицирован, но и болен гепатитом. При этом, по словам Алаудинова, данные, которые раскрыл пленный, оказались очень полезны для наступления российских войск.

До этого боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Колодис рассказал, что его мобилизовали, несмотря на судимость.

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