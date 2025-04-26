Спецназ «Ахмат» взял в плен бойца ВСУ, который совсем недавно вышел из тюрьмы

Бойцы спецназа «Ахмат» пленили солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышедшего из тюрьмы всего месяц назад, при этом пленный оказался ВИЧ-инфицированным. Об этом ТАСС сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Один пленный буквально несколько дней назад был взят. Это военнослужащий 225-го полка, который комплектуется из заключенных. Он из тюрьмы вышел ровно месяц назад и без какой бы то ни было подготовки был сразу введен в штат этого полка и заброшен на данный участок», — рассказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что после допроса и обследования стало понятно, что пленный не только ВИЧ-инфицирован, но и болен гепатитом. При этом, по словам Алаудинова, данные, которые раскрыл пленный, оказались очень полезны для наступления российских войск.

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