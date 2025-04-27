Западная группировка войск за прошедшие сутки уничтожила 26 беспилотников и четыре станции Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, пишет ТАСС.

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. <…> Также уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 4 станции спутниковой связи Starlink», — сказал он.

Российские войска также уничтожили САУ «Акация» и «Гвоздика», орудия Д-30 и М-56, а также 10 минометных расчетов. Информации о потерять противника в личном составе на данный момент не поступало.

В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины населенный пункт Горналь в Курской области.

Глава Генштаба доложил главе государства Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины завершена. Президент сделал официальное заявление по этому поводу. Он очень высоко оценил действия российских войск.

Ранее российская армия уничтожила четыре склада ВСУ.