Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка «Запад» уничтожила четыре станции Starlink ВСУ

Группировка «Запад» уничтожила 39 пунктов управления БПЛА и 4 станции Starlink
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Западная группировка войск за прошедшие сутки уничтожила 26 беспилотников и четыре станции Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, пишет ТАСС.

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. <…> Также уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 4 станции спутниковой связи Starlink», — сказал он.

Российские войска также уничтожили САУ «Акация» и «Гвоздика», орудия Д-30 и М-56, а также 10 минометных расчетов. Информации о потерять противника в личном составе на данный момент не поступало.

В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины населенный пункт Горналь в Курской области.

Глава Генштаба доложил главе государства Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины завершена. Президент сделал официальное заявление по этому поводу. Он очень высоко оценил действия российских войск.

Ранее российская армия уничтожила четыре склада ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами