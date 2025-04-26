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Российская армия уничтожила четыре склада ВСУ

Минобороны: российская армия уничтожила четыре склада ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю в зоне специальной военной операции (СВО), были уничтожены четыре склада боеприпасов.

Удары наносились по двум механизированным, штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

При этом ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, бронеавтомобиль, девять пикапов и четыре орудия артиллерии.

До этого в Минобороны России рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр».

24 апреля координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные уничтожили значительную часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, а также ударили по складу украинской армии с готовой продукцией, в том числе ракетами РСЗО.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

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