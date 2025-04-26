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В МИД РФ заявили, что причастные к преступлениям в Курской области понесут наказание

Захарова: причастные к преступлениям в Курской области будут найдены и наказаны
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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все лица, причастные к преступлениям в Курской области, будут установлены и привлечены к ответственности. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что российские правоохранительные органы проводят детальное расследование действий солдат ВСУ и иностранных наемников.

«Преступления, совершенные на территории Курской области, не останутся безнаказанными. Виновные понесут суровое наказание в соответствии с законом», — отметила Захарова.

Также Захарова заявила, что вслед за освобождением Курской области от подразделений ВСУ будут возвращены под контроль России все территории субъектов РФ, остающиеся под управлением Киева.

Сегодня президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Курской области, отметив мужество и героизм бойцов. По словам президента, успешные действия в этом регионе создают благоприятные условия для дальнейшего продвижения на других направлениях. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях.

Ранее в Госдуме призвали расширить зону безопасности у границ России на всю Украину.

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